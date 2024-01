Tunisia Al via le Giornate delle Arti di marionette di Cartagine | Italia ospite d’onore della kermesse internazionale

L’Istituto Italia no di cultura di Tunisi e l’Ambasciata d’ Italia in Tunisia sosterranno la partecipazione al festival di due importanti compagnie ... (strumentipolitici)

Si parla già di Algeria, Egitto (con cui anche l'Ue sta cercando di dare vita a un memorandum) e Marocco. "Quello che abbiamo fatto in Tunisia va replicato con altre nazioni e ci stiamo lavorando", ha ...Difficile che sia passato inosservato a Palazzo Chigi e alla Farnesina, nei giorni in cui si prepara il grande vertice fra Italia e leader africani a Roma, al via domattina. Egitto, Tunisia, Togo, ...Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "L'anno scorso, Tunisia e Libia messe insieme, tra operazioni di persone rintracciate in mare e riportate indietro e partenze frenate sulla terra ferma, abbiamo contato ...