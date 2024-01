Tumore al polmone | approvato e rimborsabile il nuovo farmaco | tutto quello che serve sapere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Una giornata piena di speranza per le persone conal. Con la pubblicazione della determina in Gazzetta Ufficiale, infatti, l’Agenzia italiana delha autorizzato la rimborsabilità in prima linea dellorlatinib (inibitore della tirosin-chinasi) di terza generazione.al, al via la campagna di sensibilizzazione “Quante Variazioni di Bianco” X ...