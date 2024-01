Tumore ai polmoni | 7 sintomi «campanello» e un nuovo farmaco che può bloccarlo

“Ho un tumore ai polmoni , non ho mai fumato una sigaretta in vita mia” : è l’annuncio che L’attrice e comica statunitense Kate Micucci (celebre per ... (ilgiornaleditalia)

Arriva una nuova possibilità di trattamento per i pazienti adulti affetti da un particolare tipo di tumore del polmone che colpisce preferenzialmente – ma non esclusivamente – i non fumatori, ovvero ...Grazie alla medicina di precisione è stato possibile creare e testare l'efficacia di un trattamento inibitore su una forma specifica di neoplasia del polmone, ora utilizzabile anche in Italia come uni ...«Esistono anche combinazioni di immunoterapici - afferma l'oncologo - come nel caso di nivolumab e ipilimumab, approvati e rimborsati dal Servizio sanitario nazionale dal 2022 per il trattamento del ...