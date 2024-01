Truppe cammellate | nessun familiare | l’autocandidatura di Tajani | va in scena la triste commemorazione di Berlusconi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Più che in una giornata di ricordo quella di oggi rischia di trasformarsi in una seduta spiritica. Pure con qualche intoppo. Molti reduci e aspiranti eredi che si troveranno per ricordare i 30 anni del video “L’Italia è il Paese che amo” con cui – era il 26 gennaio 1994 – Silvioentrò in politica. Dirigenti, parlamentari e amministratori di Forza Italia si riuniranno questo pomeriggio nel Salone delle Fontane all’Eur in memoria del proprio leader. La kermesse si intitola: “Le radici nel futuro”. Un titolo enfatico che nasconde le difficoltà del partito post-anche solo per organizzare la giornata celebrativa. Il primo guaio sono stati gli ospiti. Nonostante i tentativi,esponente della famigliaoggi sarà a Roma per ricordare la discesa in campo del padre. Né Marina, né Pier Silvio ...