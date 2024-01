Trump non ha negato l’attacco alle Torri gemelle

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il 25 gennaio 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato lo stesso giorno su X. Nel filmato si vede l’ex presidente degli Stati Uniti Donaldtenere un discorso davanti a una platea. L’evento, in basescritte in sovraimpressione, avrebbe avuto luogo a Laconia, città nel New Hampshire. Nel commento che accompagna il video si legge che in quell’occasioneavrebbe sostenuto che «l’11 settembre non esiste, non c’è stato nessun attentato…». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Il video in questione è un estratto del discorso che Donaldha tenuto il 23 gennaio 2024 a Laconia di fronte ai propri sostenitori in occasione ...