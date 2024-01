Trovati oltre tre chili di droga e due pistole | 29enne in manette

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPerquisizioni e controlli a tappeto nel comune di Pozzuoli. I carabinieri della compagnia puteolana, insieme a quelli del reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno hanno presidiato la città, concentrando l’attenzione sulle zone più sensibili. Arrestato per detenzione illecita di arma da fuoco undi Giugliano in Campania, già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, poi risultata provento di furto. L’arma era pronta a sparare, un colpo già in canna e 3 nel caricatore. Ilè finito ined è ora in carcere, in attesa di giudizio. In un’area condominiale di un palazzo in corso Umberto I, i militari hanno scoperto un’altra pistola perfettamente funzionante, stessa marca e modello ...