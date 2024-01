Troppo vicino alla casa dell' ex compagna | arrestato a Gualtieri

(Di venerdì 26 gennaio 2024)(Reggio Emilia), 26 gennaio 2024 – Doveva restare distante dall’exe dai figli, dopo che il giudice ha disposto nel giugnoo scorso anno l’allontanamento obbligatorio per un uomo di 35 anni, residente a, dopo la denuncia per maltrattamentidonna, talvolta anche in presenza dei figli minori. La gelosia sarebbe statabase del comportamento’uomo, fra telefonate continue, messaggi a ogni momentoa giornata, minacce, fino a uno schiaffo al volto. Due giorni fa ai carabinieri diè stata però segnalata la presenza’uomo davanti all’abitazione’ex convivente, mentre lei si trovava in tribunale a Reggio proprio per questioni legate ...

Gaffe imbarazzante in Francia: la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA) sta utilizzando un fotomontaggio con un paesaggio della Val d'Hérens, in Vallese, per promuovere la sua candidatura alle Ol ...Gualtieri (Reggio Emilia), 26 gennaio 2024 – Doveva restare distante dall’ex compagna e dai figli, dopo che il giudice ha disposto nel giugno dello scorso anno l’ allontanamento obbligatorio per un uo ...Chilometro zero, sostenibilità, stagionalità. «Per essere davvero così, i prodotti non devono viaggiare sulle due ruote troppo a lungo, altrimenti non ci crede nessuno». Con la schiettezza che lo ...