Tre etti di hashish in casa Arrestato dai carabinieri

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Un 54enne ravennate è statomercoledì scorso a Marina di Ravenna daidella locale Stazione con 360 grammi diinsuddivisi in tre involucri. Inoltre nel portafogli aveva quasi un grammo di cocaina suddiviso in due dosi. I guai per l’uomo, disoccupato, sono arrivati nel pomeriggio nell’ambito di un servizio antidroga predisposto dal comandante della caserma rivierasca. In particolare i militari volevano mettere le mani su una attività di spaccio in corso nei pressi del cortile del condominio dove abita appunto il 54enne peraltro già noto agli archivi delle forze dell’ordine per via di pregresse grane con la giustizia sempre legate agli stupefacenti. E così verso le 14.30 iin borghese si sono piazzati in in un buon punto per osservare cosa stesse ...