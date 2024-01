Tre anni di minacce e vessazioni al figlio dodicenne | arrestato nel napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTredinei confronti del, che oggi ha solo 12ed è ospite con la sorella più piccola di una comunità per minori a Torre Annunziata. Episodi che il piccolo ha avuto il coraggio di confessare ai suoi educatori, mettendo in moto la macchina che ha portato ora all’arresto del padre. Ad eseguire la misura cautelare decisa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, sono stati i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia ai ddel. Le indagini sono partite dalla segnalazione del responsabile di una comunità dove la vittima e la sorellina di 7sono collocati. Nella denuncia veniva evidenziato che ...