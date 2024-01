Tre anni di maltrattamenti al figlio ora dodicenne | arrestato nel napoletano

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) A Torre Annunziata un uomo è statocon l’accusa di aver sistematicamente maltrattato il proprio, ora, per circa tre. Torre Annunziata, maltratta il12enne per treL’allarme è scattato quando il ragazzo ha avuto il coraggio di confidarsi con gli educatori della comunità per minori in cui si L'articolo Teleclubitalia.