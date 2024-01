Trapper padovano ordina il pestaggio di un fan del cantante rivale | aveva postato un like sui social

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Padova, 26 gennaio 2024 – È bastato unsuia favore di unmilanese per fare scattare una brutale aggressione. Un 25enne di Lecco è stato preso a calci e pugni, per poi essere ferito con una coltellata, mentre si trovava alla stazione di Padova. L’agguato è stato messo a segno da sei fan di undelmilanese: le violenze venivano postate sul web per aumentare il numero dei follower. Tra loro, anche un pugile 20enne già arrestato per tentato omicidio. Chi sono gli aggressori Indagini ad ampio raggio Ilnelle intercettazioni L'avvertimento: “Nessuna scelta, solo conseguenza” SESTO SAN GIOVANNI - ARCHIVIO - BABY GANG - FOTO CANALI - PER REDAZIONE MARTESANA/METROPOLI - ...