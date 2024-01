Tragedia sfiorata in Coppa d'Africa | autobus contro il muro Un giornalista a CM | 'Stavo per morire'

‘Poteva essere una Tragedia ’. Residenti e commercianti non dubitano che se quel palo caduto in via Flaminia nella notte, fosse caduto nella giornata ... (ilcorrieredellacitta)

Modena , 26 gennaio 2024 – tragedia sfiorata questa mattina in via Giardini a Modena , dove un' Auto intorno alle 7 ha sfonda to il dehor del ... (ilrestodelcarlino)

Una rovesciata in allenamento per mostrare tutta la sua classe. Poi la caduta, il trauma cranico e la paura di morire. Emam Ashour, talentuoso centrocampista dell'Egitto impegnato in Coppa D'Africa, ...Tragedia sfiorata, la vettura ha travolto tavolini e sedie fermandosi a pochi centimetri dalla vetrata del locale ...SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una tragedia sfiorata ieri sera in via delle Rose a Santa Maria Capua Vetere dove una donna di 84 anni è stata costretta a chiedere aiuto per un principio di incendio ...