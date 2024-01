Traffico Roma del 26-01-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Luceverdedentro dalla redazione per un incidente code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la via del Mare laFiumicino per un altro incidente rallentamenti sulla via Cassia all’altezza della Storta nelle due direzioni è ancora per incidente incolonnamenti su via Leone XIII da via Aurelia Antica la Circonvallazione Gianicolense in direzione dei Colli Portuensi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilari è tutto grazie per l’ascolto o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità