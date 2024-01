Traffico Roma del 26-01-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità modifica alla viabilità su via Giolitti nelle strade vicine Così come per il capolinea sulla piazza vietato il transito sul tratto di via Giolitti da via Rattazzi a Piazza dei Cinquecento i veicoli in arrivo dal sottopasso via Marsala sono dunque obbligati a svoltare su via Rattazzi oggi e domani le linee metropolitane seguono l’orario prolungato con le ultime corse dal capolinea alle 1:30 di notte per lavori dalle 21 di questa sera e fino a tutta Domenica il servizio della metro ci sarà interrotto e sostituito da un servizio bus sull’intera linea riprenderà regolarmente lunedì mattina alle ore 5 fino al 9 febbraio tutte le notti dalle 22 alle 5:30 del mattino tranne sabato e domenica il traforo Umberto Primo strada di collegamento tra via del Tritone via Nazionale sarà chiuso al ...