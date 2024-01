Traffico Roma del 26-01-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per Largo Passamonti e viale Castrense sulla Colombo invece il rallentamenti all’altezza di via Aristide Leonori a causa di un incidente in chiusura una segnalazione di trasporto pubblico da questa sera Tutta la giornata di domenica sulla linea C della metropolitana la circolazione dei treni sarà sospesa e sostituita con bus navetta che comunque seguiranno il consueto orario prolungato in vigore per tutte le m nel fine settimana ossia con l’ultima corsa dai capolinea 1:30 dopo la mezzanotte In collaborazione con Luce Verde infomobilità