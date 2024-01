Traffico Roma del 26-01-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Luceverderiaperta la Galleria della Nuova Circonvallazione interna A dopo l’incidente avvenuto questa mattina all’interno della stessa galleria all’altezza di Monti Tiburtini in direzione San Giovanni e sulla tangenziale ilresta comunque rallentato tra l’uscita per la 24 e via Tiburtina in direzione di Piazzale degli Eroi è ancora rallentamenti sono segnalati soprattutto a causa di incidenti in via delle Vigne Nuove all’altezza di viaggi Nina in via Appia Pignatelli e su viale Guido Baccelli servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità