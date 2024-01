Traffico Roma del 26-01-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità aperta la Galleria della Nuova Circonvallazione interna dopo l’incidente avvenuto questa mattina all’interno della stessa galleria all’altezza di Monti Tiburtini in direzione San Giovanni e sulla tangenziale lettera a fico resta comunque rallentato tra l’uscita per la 24 e via Tiburtina in direzione di Piazzale degli Eroi è ancora rallentamenti sono segnalati soprattutto a causa di incidenti in via delle Vigne Nuove all’altezza di viaggi Nina in via Appia Pignatelli e su viale Guido Baccelli In collaborazione con Luce Verde infomobilità