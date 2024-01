Traffico Roma del 26-01-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità chiusa per un incidente la tangenziale est tra Batteria Nomentana e via Tiburtina Portonaccio verso San Giovanni L’incidente è avvenuto all’interno della galleria nuova circonvallazione altezza uscita Largo Rodolfo Lanciani deviazioni sul vecchio tracciato della tangenziale scattate lunedì scorso le modifiche alla viabilità nell’area della Stazione Termini per i lavori di riqualificazione il tratto di via Giolitti tra via Rattazzi e Piazza dei Cinquecento È chiuso alauto in arrivo dal sottopasso di via Marsala hanno l’obbligo di svoltare su via Rattazzi modificata la viabilità anche in via Gioberti Piazza Manfredo Fanti via Cattaneo Piazza di Santa Maria Maggiore via Farini e via Amendola ricordiamo che oggi e domani le linee metropolitane seguono ...