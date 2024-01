Traffico Roma del 26-01-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani chiusa per incidente la tangenziale est e tra Batteria Nomentana e via Tiburtina Portonaccio verso San L’incidente è avvenuto all’interno della galleria nuova circonvallazione altezza uscita Largo Rodolfo Lanciani deviazioni sul vecchio tracciato della tangenziale trafficato concludi l’intero tratto della A24-l’aquila-teramo verso la tangenziale est code poi sulla Flaminia dal raccordo anulare verso via dei Due Ponti e poi sulla Salaria tra via di Villa Spada dell’aeroporto in direzione della tangenziale est Per quanto riguarda il raccordo anularerallentato concludi lungo la carreggiata interna tra Bufalotta e Tiburtina maggiori informazioni su queste notizie sul sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura ...