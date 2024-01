Traffico rallentato in Comasina per incendio sterpaglie tra Limbiate e Paderno Dugnano

Un incendio sviluppatosi nel sentiero che costeggia il Canale Villoresi ha provocato il blocco della provinciale Comasina tra Limbiate e Paderno Dugnano.In un momento del genere, dove la pazienza dei cittadini è già provata dai blocchi del traffico e dalle relative sanzioni, non possiamo permetterci di istituire una ulteriore trappola che non solo ...Traffico rallentato questa mattina a Robbiate in via dei Tigli, Sp56, dove un’utilitaria in transito è finita contro un albero. L’impatto è avvenuto all’altezza del civico 37 e le cause sono al vaglio ...