Tottenham-Manchester City | Fa Cup | streaming gratis | formazioni | pronostici

(Di venerdì 26 gennaio 2024)è una partita valida per il quarto turno di FA Cup e si gioca venerdì alle 21:00:, tv e. Nove vittorie e un solo pareggio per ilnell’ultimo periodo. Nessuna sconfitta, ovvio. Ed è normale che la squadra di Guardiola parta favorita contro ilche invece balbetta. Due uscite per gli Spurs nel 2024, una vittoria e un pareggio. Direte voi, ma perché balbetta? Perché soffre più del dovuto, perché non riesce ad esprimersi come riusciva all’inizio della stagione. Un momento di appannamento, che ci sta. Però ilne potrebbe approfittare. Alvarez (Lapresse) – Ilveggente.itNessuno vuole andare al replay, lo sappiamo. Inserire in un altro ...

Tottenham–Manchester City del quarto turno di FA Cup che si gioca oggi, 26 gennaio 2024, alle ore 21. Non è una partita come le altre, sia per l'importanza delle squadre e della posta in palio sia per ...I pronostici di venerdì 26 gennaio: abbuffata di anticipi, si gioca in Serie A, Serie B, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1.FA Cup, dove vedere Tottenham-Manchester City: Sky, NOW o DAZN Venerdì 26 gennaio, ore 21:00 (CET). Diretta TV, streaming e formazioni.