Torre Salsa | si capovolge barcone di migranti a pochi metri dalla riva | recuperato un cadavere

Il cadavere di un migrante è stato recuperato all’alba di stamane nei pressi di Torre Salsa a Siculiana (AGRIGENTO) dove sono approdati una sessantina di migranti. Il gruppo è riuscito a sbarcare, ...Al momento sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per l’identificazione delle persone sbarcate. Sessanta migranti approdati a Torre Salsa vicino Agrigento: recuperato un cadavere ...Il cadavere di un migrante è stato recuperato all'alba di stamane nei pressi di Torre Salsa, a Siculiana in provincia ...