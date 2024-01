Torino-Inter Primavera LIVE | data | ora | diretta TV | cronaca e info

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L’si affaccia ad un altro scontro diretto, questa volta contro ilsalito addirittura al secondo posto della classifica. Appuntamento alle ore 13 al Valentino Mazzola di Orbassano. Scopri come e dove vedere la partita inTV estreaming. Ecco tutte lermazioni utili anche per seguirla su-News.it. Partita in programma, diciannovesima giornata Campionato1 2023-2024. Dove e quando si giocaValentino Mazzola di Orbassano, sabato 27 gennaio ore 13. Come seguireINSe ti chiedi dove vederla ma non puoi né in ...

trasferta non troppo impegnativa per i tifosi dell’Inter e gli ultras della Curva Nord in occasione del match disputatosi sabato sera a Monza. Come ... (sportface)

Il Torino è la squadra che ha subito meno gol (due) e mantenuto la porta inviolata più volte (cinque) in Serie A da inizio dicembre. In generale, sono 10 i clean sheet ottenuti dai granata in questo ...e il Torino (1-0). Il 12 gennaio 2022 il primo trofeo con l'Inter, la Supercoppa italiana, grazie alla vittoria sulla Juventus per 2-1 dopo i tempi supplementari. Nella stessa stagione arriva anche la ...La partita tra Cagliari e Torino della 22^ giornata di Serie A si gioca oggi, venerdì 26 gennaio alle 20.45. Il match sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW . Pre-partita dall’Unipol Arena dalle ...