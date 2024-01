Torino | i convocati di Juric per il Cagliari | c’è un nuovo acquisto

Per far fronte a questa lunga serie di indisponibili, l'allenatore del Toro ha scelto di inserire nella lista di convocati ben cinque giocatori della Primavera. Si tratta del difensore Bianay Balcot, ...Il presidente del Torino Urbano Cairo, intervistato a margine dell'Assemblea ...Su Radonjic: "Ha un piccolo fastidio, per questo non è stato convocato. Per quanto mi riguarda non è in uscita, ha ...L'Angri rimpingua la pattuglia degli under, formalizzando il tesseramento di Pape Ousmane Balde. Senegalese classe 2005, in Italia ha collezionato un'importante esperienza formativa ...