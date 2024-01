Top of the Music 04 2024 | Club Dogo ancora primi | Mango rientra in Top 10 singoli

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Si chiude il primo mese di classificheali delche incorona per la seconda settimana consecutiva i. Il ritorno discografico del trio del rap italiano si conferma, infatti, in vetta alla Top of theFIMI/GfK 04 che conteggia gli album più venduti dal 19 al 25 gennaio. Stabile rispetto a sette giorni fa, sul secondo gradino del podio, ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta con ‘X2VR’ che precede ‘Tunnel’ di Simba La Rue (terzo). La Top Ten prosegue, quindi, con ‘La Divina Commedia (Tour Edition Inferno)’ di Tedua che guadagna posizioni e sale al quarto posto seguito da ‘Saviors’, nuova release dei Green Day. Si continua con ‘Relax’ di Calcutta (sesto), ‘Il coraggio dei bambini – Atto II’ di Geolier (settimo) e ‘QVC 10 – Quello che vi consiglio Vol. 10’ di Gemitaiz. Fanalini di coda ...