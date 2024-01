TNA | Torna ufficialmente Xplosion in esclusiva su TNA+ e YouTube

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 gennaio 2024) TNAfaritorno nella programmazione settimanale della TNA e lo fa con una modalità decisamente diversa rispetto al passato. Nel recente periodo siamo stati abituati all’esistenza di Before The IMPACT, approfondimento in onda un ora prima di IMPACT on AXS TV e disponibile sui canalie social (Facebook ndr) della federazione. Lo stesso ruolo lo ricoprì per diverso temponella sua vecchia formula, mentre ora sarà un pacchetto diverso. A quanto pare ogni settimana vedremo ben due incontri e segmenti esclusivi come Around The Ring con Gia Miller, in piùsarà disponibile in via primaria ogni venerdì ai possessori di un abbonamento (qualunque piano) al TNA +, mentre sarà pubblicato in via del tutto gratuita il martedì seguente sul canale ...