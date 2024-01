TNA | Mustafa Ali svela la data del debutto nella compagnia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La scorsa notte, subito dopo il main event di iMPACT in cui Kazuchika Okada e i Motor City Machine Guns hanno sconfitto il System, è andato in onda un video che hato l’imminentediAli in TNA. Poche ore fa proprio l’atleta ex WWE ha pubblicato un calendario aggiornato contenente i suoi impegni futuri. Tra questi ci sono anche le date con la Total NonStop Action previste per il 23 e 24 febbraio a New Orleans per No Surrender, 8 e 9 marzo a Windsor per Sacrifice e infine 22 e 23 marzo2300 Arena di Philadelphia. Il 23 febbraio sarà quindi ladeldi Ali sui ring TNA. IN ALI WE TRUST #Ali2024 pic.twitter.com/759xDWMOPK—Ali (@Ali X) January 26, 2024