Tivoli | divampano le fiamme nel campo nomadi | intervengono quattro squadre dei Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2024- Ieri idelsono intervenuti in Via Bagni Vecchi -– per incendio di materiali di risulta di vario genere all’interno del. Non ci sono persone coinvolte. Si sono alternateper circoscrivere l’incendio. In ausilio anche personale G.O.S per il movimento terra e lo smassamento dei materiali. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.