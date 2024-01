Tiscali down | problemi all’accesso mail in tutta Italia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) In queste ultime ore, gli utenti diinstanno affrontando una situazione problematica che si estende lungo l’intera penisola. Le segnalazioni, diffuse sui social, indicano un’interruzione significativa nel funzionamento del servizio e-fornito dall’azienda di telecomunicazioni. Questo disagio si aggiunge a una serie di inconvenienti tecnici cheha subito negli ultimi anni, l’ultimo dei quali risale al 2020. Dai dati raccolti sudetector, è emerso che vi sono state oltre 1.900 interruzioni del servizio. Le difficoltà sembrano concentrarsi maggiormente nelle grandi aree urbane, tra cui Torino, Milano, Genova, Firenze, Perugia, Roma, e Cagliari.via, anche città come Venezia, Bologna, Napoli, Palermo e Catania non sono state risparmiate. Al momento, ...

Oggi, venerdì 26 gennaio, Tiscali Mail è in down. In diverse parti di Italia si registrano problemi legati all'accesso alla casella mail. Quando gli utenti provano a entrare nella loro casella di ...Tiscali mail down già dalla tarda serata di giovedì 25 gennaio. La sorpresa però per quasi tutti è stata alle 9 del mattino, l'orario di apertura di quasi tutti gli uffici: gli utenti non sono ...