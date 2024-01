Tiro a volo | Coppa del Mondo Cairo | Sessa seconda dopo 75 piattelli | Stanco chiamata alla risalita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Si è conclusa la prima giornata di qualificazioni al, città dell’Egitto che ospita in questi giorni la prima tappa delladel2024 di. Nella specialità della trap a dare ottime risposte75è stata Erica, in questa occasione in lizza solo per il ranking. L’azzurra nello specifico si è distinta realizzando un segmento in crescita, colpendo prima 21/25 per poi salire a 24/25 e 25/25, fermandosi dunque a 70/75. Nel gruppo del quinto posto figura invece Alessandra Della Valle con 66/75, anche lei in gara per il ranking. Una prima serie difficile dove ha mandato a segno solo 20 colpi su 25 a disposizione ha invece rallentato Silvana, attualmente ferma come la connazionale a quota ...