Tiro a volo | Coppa del Mondo Cairo 2024 | Diego Valeri e Valerio Grazini in corsa per la finale nel trap

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nella prima tappa delladeldi, scattata oggi al, in Egitto, ben figurano gli azzurri del, con due tiratori italiani,, inper ladopo tre serie di qualificazione, mentre è più attardato Luca Miotto. In gara solo per il ranking Marco Correzzola e Matteo Marongiu. Dopo la prima giornata delle qualificazioni, nella quale sono andate in scena tre serie delle cinque complessive, risulta essere solitario in testa il turco Tolga N Tuncer con 74/75, mentre nel gruppo di 5 tiratori al secondo posto a quota 73/75, ci sono due azzurri,e ...

La stagione agonistica internazionale del Tiro a volo italiano è alle porte. La nazionale azzurra di trap è in partenza per Il Cairo , in Egitto , ... (sportface)

Nella prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo, scattata oggi al Cairo, in Egitto, ben figurano gli azzurri del trap, con due tiratori italiani, Diego Valeri e Valerio Grazini, in corsa p ...Monologo da sempre in tournée, portato in giro per i teatri d’Europa, riesce a passare con l’elegante velocità di un tiro al volo dai comici microeventi del tinel­lo palermitano a drammatiche partite ...Per completare il contingente massimo per le Olimpiadi di Parigi 2024 nel tiro a volo all'Italia manca solo 1 pass nello skeet maschile: gli ultimi due eventi di qualificazione diretta si disputeranno ...