Tiro a segno | Monna centra il 5° posto alla Coppa del Mondo del Cairo e conquista punti pesanti nel ranking olimpico

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Comincia con un ottimo quintodi Paolol’avventura della Nazionale italiana dia Il, città dell’Egitto che ospita da oggi la prima tappa didel2024. L’azzurro ha raggiunto la Finale nella specialità pistola ad aria compressa 10 metri, cedendo il passo solo a quattro contendenti ma aggiungendonel rankig valido per i Giochi di Parigi 2024. Una buona gara per, abile a strappare il sestoin qualifica, uscendo di scena nell’ultimo atto con il totale di 180.6. A vincere la gara è stato invece il sudcoreano Lim Jojin, il quale ha avuto la meglio con 241.9 sul bulgaro Samuil Donkov, secondo con 241.7. Terzoinvece per ...