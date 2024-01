Tiro a segno | Coppa del Mondo Cairo 2024 | nella pistola 10 metri donne vince Anna Korakaki Azzurre fuori nelle qualificazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Si conclude con la vittoria dell’ellenicadavanti all’indiana Devi Anuradha ed alla kazaka Irina Yunusmetova la finale dellada 10femminile valida per la prima tappa delladeldi, scattata oggi al, in Egitto.tutte le, con la migliore che è Margherita Brigida Veccaro, 27ma. In finale domina l’ellenica, che chiude a quota 241.1 e supera nel duello conclusivo l’indiana Devi Anuradha, seconda a quota 239.9, mentre esce in terza posizione la kazaka Irina Yunusmetova, che sale sul gradino più basso del podio con ...