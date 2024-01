Tiro a segno | Coppa del Mondo 2024 | Paolo Monna 5° nella pistola 10 metri al Cairo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Si apre a Illa stagionedel, con la prima tappa didelche offre punti fondamentali in ottica ranking in vista dei Giochi di Parigi.prima gara in programma, quella della10non riesce a salire sul podio, ma è comunque protagonista di un ottimo quinto posto. L’azzurro, che si era qualificato all’atto conclusivo con il sesto punteggio complessivo, in finale è uscito di scena dopo quattro serie con il punteggio di 180.6 una prova che ha visto il trionfo del coreano Hojin Lim (241.9) di un soffio davanti al bulgaro Samuil Donkov (241.7). Terzo gradino del podio per il lettone Lauris Strautmanis (220.4). SportFace.