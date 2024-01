Timi Zajc in testa dopo due serie ai Mondiali di volo 2024 Bresadola bussa alle porte della top10

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La 28ma edizione dei Campionatidicon gli sci si è aperta ufficialmente quest’oggi sul trampolino di Bad Mitterndorf (Austria) con lo svolgimento delle prime due(la terza e la quarta, decisive per l’assegnazione delle medaglie, si terranno nella giornata di domani)gara individuale,la cancellazionequalificazione di ieri causa maltempo. Day-1 che premia indubbiamente lo sloveno, ottimo interprete delle competizioni die argento iridato a Vikersund 2022, autore del miglior punteggio in entrambe leodierne e leader provvisorioclassifica con un buon margine di 12.3 punti sul fuoriclasse austriaco Stefan Kraft e 17.1 punti sul norvegese ...

