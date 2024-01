Thuram ritrova la Fiorentina | dopo 26 partite è sempre ‘Tikus Mania’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 gennaio 2024)all’andata trovò il suo primo gol con la maglia dell’Inter. E da quel 3 settembre la sua vita cambiò. Ora tutti ballano la Tikus Mania. IL NUMERO ? 26 come oggi, 26 come la sua età, 26 come il numero ditrascorse dall’ultimo incontro tra Inter e, quello di domenica 3 settembre alle 18 davanti ad un San Siro gremito. Era il girone d’andata, l’Inter faceva tre su tre in campionato e Marcustrovava il suo primo gol in assoluto con la maglia della Beneamata. In queste ventisei, il figlio di Lilian è passato dall’essere un oggetto sconosciuto a leader dell’Inter e top player emergente. Era il minuto 23, quando Federico Dimarco pennellava uno dei suoi ormai illustri mancini sulla testa di Marcus. Da lì in avanti è partita lamania‘. PESANTE ? ...