The Crown | le creazioni glam della serie TV vanno all’asta

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dalla felpa Harvard al Revenge Dress indossato da Diana: abiti, accessori, gioielli finisconodopo aver servito la causa in The. Theha ufficialmente terminato la distribuzione in streaming con la sesta ed ultima stagione prontamente divisa in due blocchi dal colosso dello streaming. E – forse per addolcire la pillola – è stata indetta un’asta con abiti e accessori realizzati dal team artisticoTV. Ma cos’andrà esattamente? The. Crediti: Netflix – VelvetMagtelevisiva di genere storico, ha raccontato sin dall’inizio la storia del regnoRegina Elisabetta II proponendo spesso e volentieri repliche di capi iconici come il Revenge Dress di Lady D, indossanto anche da Elizabeth ...