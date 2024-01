Tesla cacciata dall’Olimpo delle “magnifiche 7” Sul trono ora sale Eli Lilly

Il ribasso di oltre il 50% dal 2021 spinge il gruppo di Musk fuori dalla elite di Borsa dominata Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Google e Meta ...Panoramica Mercato di OraFinanza.it (Antonio Gamma) riguardo: Tesla Inc, Tesla Motors Inc, COMMERZBANK AG ZT TESLA MOTORS INC 31Dec99, Banca IMI SpA ZT Tesla 10Jun20. Leggi la Panoramica di Mercato di ...