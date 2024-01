Terza categoria La Valbisenzio Academy vuole proseguire la fuga Ma le inseguitrici insistono Turno con grandi match La Polisportiva Naldi è quarta e non si arrende | attacco al Montepiano

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La diciassettesima giornata del campionato diè pronta a partire domani, per concludersi come al solito nelle ventiquattr’ore successive. Il programma si preannuncia particolarmente ricco, a partire dalle gare del sabato previste tutte per le 14,30. A Tavola, laprima della classe farà visita ad un’Eureka che sta cercando continuità di rendimento. La capolista di Antonio Imbrianotuttavia allungare ulteriormente il margine di vantaggio sul tandem San Giusto-La Briglia Vaiano, attualmente di tre punti in attesa del recupero (che potrebbe quindi portare Mazzola e soci a +6). Le duepiù prossime non sembrano tuttavia intenzionate a mollare: La Briglia riceverà La Libertà Viaccia in unche si annuncia ...