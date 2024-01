Terremoto Pozzuoli e Campi Flegrei oggi | 26 gennaio 2024 | scossa di Magnitudo 3 | la situazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nuovadie neie in tutta la provincia di Napoli, 26. La terra continua a tremare nel napoletano. Ecco tutti i dettagli., 26: nuovadopo quella del 21 e del 24*In aggiornamento*. first appeared on ChiccheInformatiche.

Un vero e proprio terremoto politico che si abbatte su Pozzuoli e non solo. Per gli appalti su Rione Terra , arrivano arresti e avvisi di garanzia ... (ilmattino)

L'area dei Campi Flegrei, situata nella regione di Napoli, in Italia, ha recentemente registrato un aumento significativo dell'attività sismica. Negli ultimi giorni, il numero di terremoti è triplicat ...Il terremoto è stato localizzato dalla sala Operativa INGV-OV (Napoli). Le aree in cui è stato avvertito in misura maggiore sono Quarto, Napoli in particolare nei quartieri della zona Ovest, Marano e ...POZZUOLI - Era stato in silenzio almeno per due mesi abbondanti il vulcano solfatara, ma questo pomeriggio è tornato a borbottare facendo capire che ...