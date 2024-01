Terra amara | le anticipazioni dal 28 gennaio al 3 febbraio 2024

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Leggiamo ledelle nuove puntate della soap opera turca “”, in onda su Canale 5, domenica 28e giovedì 1°dalle 21.20 in prima serata, e da lunedì 29a sabato 3, dalle 14.10, nella fascia pomeridiana.New entry e sparizioni, scoperte ed...

Betul si infuria con Abdulkadir perché Zuleyha è stata scagionata dal procuratore e non finirà in prigione, ma questi la minaccia e le impone di proseguire i piani per distruggere la famiglia Yaman, ...Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, in onda da venerdì 26 gennaio a domenica 28 gennaio, rivelano una serie di eventi drammatici. Zuleyha scopre delle scomode verità sul passato del m ...A sorprendere tutti nella puntata di Terra amara di venerdì 26 gennaio sarà però proprio il racconto che il socio di Hakan farà a quest’ultimo. Ovvero Abdulkadir gli dirà che ad uccidere il potente ...