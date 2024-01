Tentata estorsione | rapine e maltrattamenti in famiglia | fugge da Caserta | arrestata a Bergamo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) I Carabinieri della Stazione di Pietramelara, in provincia di, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale della custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di una 31enne ritenuta responsabile dei delitti di rapina,e reiteratiin. In un’occasione la donna, dopo essersi introdotta (senza consenso) nell’abitazione dei genitori dell’ex compagno, spintonava la madre di quest’ultimo, sottraendole il proprio cellulare. Nel mese di maggio, invece, ha più volte tentato di estorcere ad un vicino di casa 300 euro. Sono stati diversi gli episodi di violenze fisiche e verbali commessi nei confronti dell’ex compagno e dei suoi ...

La donna è accusata dagli inquirenti per i reati di rapina, tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. La donna sarebbe entrata nella casa dell'ex compagno, colpendo la madre di questi e