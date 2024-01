Tentata corruzione su D’Amato Indagine-bis per Angelucci

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo una serie di di vicissitudini tecniche, l’inchiesta perda parte dell’imprenditore della sanità e deputato della Lega Antonionei confronti dall’ex assessore alla Sanita del Lazio Alessioè ripartita da zero. Un caso su cui aleggia il conflitto di interessi e che sembrava chiuso, con tanto di richiesta di rinvio a giudizio formulata dai magistrati di piazzale Clodio e bocciata dal gup per un difetto di notifica, che al contrario si è clamorosamente riaperto con il parlamentare che nei giorni scorsi, accompagnato dai suoi legali Franco Coppi e Pasquale Bartolo, è stato sentito per oltre un’ora dal pubblico ministero Gennaro Varone, titolare del fascicolo. Antonioera indagato per aver tentato di corrompere, nel 2017 con 250mila euro, l’allora assessore ...