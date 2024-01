Tenta il furto di un’auto | i Carabinieri arrestano malvivente nel Sannio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIdella Stazione di San Martino Valle Caudina, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Cervinara, hanno tratto in arresto un 34enne di Napoli, ritenuto responsabile ditodi auto e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato ieri mattina ad Atripalda dove il predetto, verosimilmente in compagnia di un complice, avrebbeto di asportare una Mercedes: l’intento criminoso non si è concretizzato per l’intervento del proprietario del veicolo che ha allertato il “112”. Ricevuta la notizia, l’operatore di turno alla Centrale Operativa ha disposto in tempo reale le ricerche dell’auto utilizzata dal malfattore che è stata intercettata dainella Valle Caudina. Intimato l’“Alt” al conducente dell’auto sospetta, questi, per tutta risposta, ...

