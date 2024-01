Tennistavolo - Il bilancio Incas | bene i team di B» | le altre in chiaroscuro

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nella prima giornata del girone di ritorno dei campionati sono state sei le vittorie per l’CaffèLucca, su un totale di undici gare disputate, tra cui si registrano le due molto importanti per le serie nazionali di "B1" e "B2" che mantengono così ancora viva e avvincente la corsa per il primato. Entrambe di scena in casa, la "B1" di Di Fiore (3), Zuanigh (1) e Mankowski (1) supera 5-2 l’Audax Sun Ballast Poviglio; mentre la "B2" di Costantinescu (2), Bemi (1) e Cerquiglini (2) batte i vicini di casa del Livorno per 5-1. Passando alle regionali, ripresa non favorevole alla "C2/A" che cede 1-5 contro l’Invicta Pace Grosseto. Ottimi risultati invece per la "C2/B" che, con un netto 5-0, supera l’Acsi Pisa e rimane saldamente al comando della classifica. La "D1/B" vince 5-3 contro il Pistoia e la "D2/A" non cede nemmeno un punto al Forte ...