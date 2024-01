Tennis | Sinner | ‘sono felice ma il torneo non è finito’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) – “Sonoma ilnon è finito”. Così Jannikin conferenza a Melbourne Park dopo il successo in 4 set in semifinale contro Novak Djokovic. “C’è soddisfazione, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto. Battere Nole in uno Slam è un bel traguardo ma ilnon è finito, domenica mi aspetta una partita molto importante per la mia carriera?. I tre match ravvicinati di novembre (i due di Torino e quello in Davis di Malaga) sembrano aver dato nuova consapevolezza al tennista azzurro: ?Quelle tre sfide con Nole sono state molto importanti -sottolinea il 22enne altoatesino-, sono stato fortunato ad aver avuto quelle opportunità perché ti puoi anche allenare spesso con lui ma in partita poi è tutto diverso, quando devi giocare i punti importanti in un match è tutta ...