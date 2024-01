Tennis | Sinner in finale all' Australian Open | Djokovic battuto in 4 set

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) - Jannikè inall', prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e del seeding, supera il campione in carica e 10 volte vincitore in Australia, il 36enne serbo Novak, numero 1 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-7 (6-8), 6-3 dopo tre ore e 22 minuti. Partita perfetta diche non perde mai in servizio per tutto l'incontro e non concede nemmeno una palla-break. L'azzurro giocherà la primaSlam della carriera contro il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone e il tedesco Alexander Zverev, numero 6 del ranking Atp ...