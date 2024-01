Tennis | Sinner in finale a Melbourne

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 8.13 Jannikbatte Novak Djokovic 61 62 67 63 e accede alladell' Australian Open,dove affronterà il vincente fra Medvedev e Zverev. Per l'altoatesino si tratta della primain un torneo dello Slam. Il serbo n.1 Atp viene sovrastato fisicamente nei primi 2 set (29 errori non forzati, nessun ace), poi si riprende nel 3° e vince il tiebreak annullando un match point. Qui però si vede la tenuta di, che resetta, si prende il break rimontando da 40-0 nel 4° gioco e chiude in 3h26' di gioco.

