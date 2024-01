Tennis | Sinner | ‘è stata durissima | ho imparato dalla sconfitta di Wimbledon’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) – “E’una partita. Ho iniziato benissimo nei primi due set, Nole ha sbagliato tanto. Ho sbagliato un match point nel 3°, ma volevo essere pronto per il set successivo. Ho iniziato alla grande e non vedevo l’ora di giocare questa partita”. Così Jannika caldo dopo la vittoria in 4 set su Novak Djokovic che lo qualifica alla finale dell’Australian Open, sua prima finale in un torneo del Grande Slam. “Avevo perso con Nole a Wimbledon, hoda quella partita. Fa parte del mio processo di crescita -prosegue il numero 4 del mondo-. Giochiamo in modo simile, la risposta è il nostro punto forte. Cercavo di far partire lo scambio, non dico le tattiche perché ho la sensazione che faremo qualche altra partita contro. Mi ero allenato con Djokovic quando avevo 17 anni, ...