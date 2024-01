Tennis | Sinner batte Djokovic | Mi ha surclassato | ero scioccato

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Mi congratulo conper aver giocato una grande partita, e un grande torneo finora. È meritatamente in finale. Oggi mi ha completamente. Ero”. Novaknell’insolito ruolo dello sconfitto si complimenta così con l’azzurro, che ha conquistato l’atto conclusivo degli Australian Open,ndo in 4 set il campione serbo. “E’ una delle mie peggiori partite giocate in un torneo del Grande Slam – continua il n.1 delmondiale – Ci ho provato, ho lottato, ma lui ha fatto tutto meglio di me. Il pubblico è stato fantastico con entrambi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Jannik Sinner è sempre più nella storia del tennis azzurro. Ecco come rivedere l’impresa dell’altoatesino contro Djokovic in semifinale agli ... (cityrumors)

Melbourne, 26 gen. - (Adnkronos) - “Prima di tutto congratulazioni a Sinner per aver giocato un grande match e un grande torneo fin qui. E’ meritatamente in finale. Oggi mi ha cancellato dal campo.Sinner aveva già battuto Novak Djokovic in coppa Davis, anche nel round robin delle Finals. Ma chi conosce il tennis sa che ci sono i livelli, e il livello più alto è quello degli Slam sono quelle le ...Del resto lo scorso anno per il leader del tennis azzurro si è chiuso con numeri già super: la posizione n.4 nel ranking, con Sinner primo italiano a finire una stagione in Top 5 nell'era Open, il ...